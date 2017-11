Vrouwen met deze naam hebben een grote kans om zwanger te worden in 2018

Afgelopen jaar voorspelden we met een simpel rekensommetje welke vrouwen dit jaar zwanger zouden worden. Op dezelfde manier kunnen we ook naar het nieuwe jaar kijken: wie heeft er grote kans om in 2018 zwanger te raken?

We kunnen natuurlijk niks beloven en om teleurstellingen te voorkomen houden we graag een slag om de arm, maar je kunt uitrekenen of je in 2018 zwanger zal raken. Of in ieder geval hoe groot die kans is.

29,4 jaar

Hoe we weten welke vrouwen in dit lijstje thuishoren? Zo werkt het: de gemiddelde leeftijd waarop een Nederlandse vrouw haar eerste kind krijgt, is 29.4 jaar. Door te kijken wat de populairste namen waren toen deze vrouwen geboren werden, kunnen we uitvogelen welke vrouwen misschien volgend jaar wel zwanger worden.

Sta jij in het lijstje? Of iemand uit je omgeving?

Maria Anne Laura Sanne Johanna Linda Kim Chantal Anna Denise Esther Samantha Daniëlle Stephanie Michelle

Bron: CBS, SVB, Vernoeming.nl. Beeld: iStock