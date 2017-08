Vrouw zit vast in huis Houston en kan ieder moment bevallen

In Houston regent het dagen nadat orkaan Harvey aan land kwam nog steeds. Een Vlaamse zwangere vrouw staat op het punt om te bevallen, maar kan haar huis niet uit.

De Antwerpse Max Sebrechts woont in Houston met zijn hoogzwangere vrouw. Ze kunnen geen kant op. Snelwegen zijn veranderd in rivieren en kanalen en meren lopen over. In delen van de staat het water al op borsthoogte. Het huis van het stel is nog droog, maar ze weten niet voor hoe lang. Aan HLN vertellen ze dat het water bijna tot aan de deur staat. Ze wonen pas een week in het nieuwe huis en hebben dus nog niet van hun huis kunnen genieten.

De vrouw van Max is overmorgen uitgerekend, dus kan ieder moment bevallen, maar ze kunnen niet met de auto naar het ziekenhuis omdat alle wegen zijn ondergelopen. De man wil graag een helikopter boeken, maar dat lukt hem niet. De helikopters worden allemaal gebruikt voor hulpverlening. Als hij niet met zijn vrouw naar het ziekenhuis kan, zullen ze het zelf moeten oplossen met tips van het internet, vertelt hij aan HLN.

