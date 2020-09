Zwangere oud-voetbalster Anouk Hoogendijk in het ziekenhuis beland

Anouk Hoogendijk (35) kreeg een behoorlijke schrik te verwerken dit weekend. Op Instagram laat de hoogzwangere ex-voetbalster weten dat ze in het ziekenhuis belandde. “Je schrikt toch even als de baby dagenlang non-stop de samba aan het dansen is en de volgende dag opeens niet meer beweegt.”

Zondagmiddag plaatst Anouk een foto op Instagram. Daarop is de hoogzwangere sporter te zien op een ziekenhuisbed, aangesloten aan allerlei apparatuur. Bij de foto vertelt ze wat er precies gebeurd is. Al dagen was haar baby hartstikke druk in haar buik. Het was alsof het kindje ‘de samba aan het dansen was’, volgens Anouk. Ineens voelde ze hem niet meer. Er waren op dat moment twee stemmen in haar hoofd, legt ze uit. De ene was ‘stel je niet aan’ en de ander ‘neem je verantwoordelijkheid’.

Ziekenhuis

De ongeruste moeder in spe besloot toch haar verloskundige te bellen. “Zij kwam direct langs en stuurde me door naar het ziekenhuis”, legt ze uit op Instagram. Daar werd ze maar liefst drie kwartier gemonitord, om te checken waarom haar kindje zich ineens zo stil hield.