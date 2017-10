Zwangere Chantal Janzen neemt nieuwe stap in haar carrière

Chantal Janzen heeft een leuke nieuwe klus op haar programma staan.

De presentatrice gaat zich namelijk wagen aan een heus klusprogramma op RTL 4 – iets wat ze nog nooit eerder heeft gedaan.

Tijd voor iets nieuws

De show heet ‘Doe het lekker zelf’ en de opnames zullen in december en januari zijn. Dan is Chantal ongeveer 6 maanden zwanger.

Ze is momenteel op zoek naar enthousiaste talenten: “Maak jij van een oude autoband in no time een hanglamp, en draai jij je hand niet om voor een hondenhok in Ibiza-style of een Formule 1-bed? Meld je dan nu aan, want ik zoek de allerbeste creatieve alleskunners om handige, maar vooral prachtige dingen in elkaar te knutselen”.

Bezige bij

Chantal is in verwachting van haar tweede zoontje. Ze heeft nog meer spannende dingen op de agenda staan: ze presenteert komende zaterdag de eerste aflevering van haar personalityshow &Chantal. Ze krijgt het dus drukker dan ooit.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP