Zwangere Joëlle Witschge moet halsoverkop naar Korea verhuizen

De dochter van oud-voetballer Richard Witschge, Joëlle, is momenteel in verwachting van haar eerste kind. Haar vriend Dave Bulthuis had alleen nog een nieuwtje te vertellen.

Hij moet voor zijn werk als voetballer namelijk naar Zuid-Korea verhuizen. Hij gaat spelen voor de club FC Ulsun. En Joëlle verhuist – samen met hun zoontje in de buik – met Dave mee. “Ik ga mijn familie ontzettend missen”, laat ze weten. Eerder speelde Dave nog bij Heerenveen.

Mama als voorbeeld

Omdat ze vrij plotseling moesten vertrekken, had ze niet veel tijd om na te denken over deze grote beslissing. “Vanaf mijn veertiende woon ik weer in Amsterdam, heb me gericht op modellenwerk en ik heb een vrij tumultueus liefdesleven achter de rug. Sinds een jaar ben ik weer samen met mijn grote liefde”, laat ze weten. Eerder had Joëlle nog een relatie met zanger en Voice-coach Waylon.

De moeder van Joëlle heeft het er moeilijk mee, maar haar dochter reageert daar met deze pakkende woorden op: ‘Ik zei: mam, jij hebt toch niets anders gedaan?’. Inderdaad, haar moeder ging in die tijd ook haar liefde achterna. Zij woonde als kind ook over de hele wereld, vanwege de voetbalcarrière van haar vader. Ze werd geboren in Spanje en woonde ook in Frankrijk, Engeland en Japan. Afgelopen november vroeg Dave Joëlle ten huwelijk.

