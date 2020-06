Zwangere Kim Feenstra deelt prachtige foto van haar buik

Premium

Sommige mensen durven het aan: op vakantie gaan met hun ex. Waar dat voor de één ontspannen gaat, is het voor de ander behoorlijk stressvol. Hanna (46) ging op vakantie met haar ex. Dat was eens en nooit weer.

“Toen het misging tussen Matthijs en mij hadden we nog een vakantie met gezamenlijke vrienden en hun 2 kinderen op de planning staan. We zouden die zomer een weekje gaan kamperen in België. In eerste instantie hadden we besloten dat ik degene was die mee naar de camping zou gaan. Maar een week voordat het zover was, sprak ik Matthijs. Hij was duidelijk teleurgest