Zwangere Pippa Middleton is nog stééds sportief bezig

De 34-jarige Pippa Middleton, het jongste zusje van Kate Middleton, is zwanger van eerste kindje.

Maar Pippa en haar man James Matthews zitten niet stil. Ze zijn namelijk nog altijd sportief bezig, samen.

Zo bezoeken ze het bekendste tennistoernooi ter wereld, Wimbledon. Op de vierde dag van het toernooi is het stel aanwezig. Pippa draagt voor de gelegenheid een witte jurk, die ze op maat heeft laten maken. De jurk is van de in Londen gevestigde ontwerpster Anna Mason. De baby wordt in oktober.

Eerder heeft Pippa gezegd dat ze zelf is gestopt met hardlopen sinds ze zwanger is. “Ik wil mijn lichaam (en groeiende baby) rust geven van de schokken van het asfalt.” In plaats van joggen, doet ze veel aan yoga en wandelen. “Ik merk dat mijn lichaam verandert en dat het gewicht toeneemt, maar dankzij effectieve oefeningen en sporten heb ik het gevoel sterker te zijn voor een gezonde zwangerschap, geboorte en herstel.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP