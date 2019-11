Zwangere Tess Milne: "Het zou leuk zijn als het een meisje is"

Tess Milne is zwanger van haar tweede kindje. De presentatrice is al trotste moeder van een zoontje, en zou het stiekem best leuk vinden als ze nu een dochtertje krijgt. Dat onthult ze zaterdagavond tegenover RTL Boulevard.

De presentatrice maakte het blijde babynieuws eerder al wereldkundig tijdens de Special Media Awards. “Ik ben niet alleen. Ik ben samen met de baby in mijn buik”, vertelde ze tegen haar publiek.

Advertentie

Tegelijk zwanger

De zwangerschap van Tess Milne is extra bijzonder omdat ze wederom tegelijk met haar tweelingzus Lisa in verwachting is. De zussen waren tijdens hun eerste zwangerschap ook tegelijk zwanger en kregen toen allebei een zoontje. Lisa krijgt nu een meisje, maar of dat voor Tess ook geldt is nog onduidelijk.

Meisje

Tess vertelt: “Onze zoontjes schelen 3 maanden en onze tweede kindjes schelen ook weer 3 maanden. Mijn tweelingzus krijgt een meisje, dus ik gok dat ik ook een meisje krijg.” En dat zou ze stiekem best wel heel erg leuk vinden. “Het zou gewoon wel heel leuk zijn voor die meisjes!” verklapt ze.

Tess Milne is in mei 2020 uitgerekend.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP