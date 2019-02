Zwangere vrouw denkt positierok te dragen maar dit blijkt iets héél anders te zijn

De zwangere Lori Farrell kreeg een zak met babyspullen van een vriendin. Daar viste ze een leuk item uit waarvan ze dacht dat het een positierok was. Achteraf bleek dit iets héél anders te zijn.

“Een vriendin van me had me een hele hoop babyspullen gegeven”, vertelt Lori aan het tijdschrift Motherly. “Van kleren en draagzakken tot een schommelstoel en lakentjes. Toen ik het item uit de zak viste, wist ik niet goed wat het was. Ik waste het toch maar en de manier waarop je het langs de zijkant kon uitrekken, dacht ik dat het een positierok was.”

Niet zo zeker…

Eenmaal vetrokken naar haar werk, zat de rok toch niet zo lekker en begon ze te twijfelen. Op kantoor besloot ze daarom het merk online op te zoeken. “Ik ontdekte dat ik een overtrek voor een kinderstoeltje had aangetrokken.” Oeps!

Het internet over

Gelukkig kon ze lachen om haar blunder en plaatste ze het op Facebook. “Als je je vandaag een mislukkeling voelt, weet dan dat ik een overtrek van een kinderzitje gedragen heb omdat ik dacht dat het een rok was”, schreef ze. De post werd in vier dagen tijd al meer dan 64.000 keer gedeeld. In de opmerkingen lieten mensen weten dat ze niet meer bijkwamen van het lachen. Een vrouw merkt nog op: “Ik heb mijn echtgenoot ook eens iets geleend waarvan hij dacht dat het oorwarmers waren, maar achteraf bleek hij mijn zwarte strapless beha aangehad te hebben.”

Ondertussen heeft ook het bedrijf in kwestie gereageerd. Ze deelden het bericht van Farrell en schreven erbij: “Bedankt voor het grappigste wat we ooit hebben gezien.”

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock