Als ze hoort dat haar moeder op sterven ligt, neemt deze zwangere vrouw een groot risico

Het ging al een tijdje niet goed met de moeder van de zwangere Georgia Wilkings (18), maar zo’n 2 weken voor haar uitgerekende datum kreeg ze verdrietig nieuws: haar moeder zou haar bevalling hoogstwaarschijnlijk niet halen. De gedachte dat Mandy nooit haar kleinzoon zou kunnen zien, kon Georgia simpelweg niet verkroppen.

Het Britse meisje nam daarom een opvallend besluit: ze vroeg de vroedvrouw of haar bevalling eerder mocht worden ingeleid, zodat haar zieke moeder tóch nog haar kleinzoon zou kunnen zien.

Alzheimer

Het was begin september toen de gezondheid van Mandy (43) plotseling erg achteruit ging. Mandy had al op haar 37ste te horen gekregen dat ze leed aan de ziekte van Alzheimer. De laatste tijd ging het zo slecht met Mandy, dat artsen niet dachten dat ze nog de bevalling van haar dochter zou halen. “Ik kon de gedachten niet verdragen dat mijn moeder Theo nooit zou ontmoeten,” vertelt Georgia. “En daarom vroeg ik de vroedvrouw of de bevalling niet ingeleid kon worden.” Haar partner, Sean Hanley (19) stond achter haar besluit.

Groen licht

Toch wilde de vroedvrouw het verzoek niet uitvoeren, volgens haar was het risico te groot. Het stel besloot het daarom hogerop te zoeken, en kreeg uiteindelijk tóch groen licht. Op 23 september, precies 2 weken voordat Georgia was uitgerekend, werd Theo geboren in het Diana Princess of Wales Ziekenhuis in Grimsby.

Afscheidsgeschenk

Direct na de geboorte voerde Georgia een videogesprek met haar moeder. “Ze kon haar ogen niet van het scherm houden, het was echt ongelofelijk. Ik heb altijd gewild dat mijn moeder een belangrijk deel zou zijn van het leven van Theo en daarom was het belangrijk dat ze hem nog zou zien. Het was mijn afscheidsgeschenk aan haar. Het voelde goed om te weten dat het haar gelukkig maakte. Het gaf me gemoedsrust. Ik heb er nooit rekening mee gehouden dat het fout kon gaan.”

Tóch nog een reactie

Zodra Georgia uit het ziekenhuis mocht, ging ze samen met Theo langs het tehuis waar Mandy op dat moment verbleef. Ze wilde dolgraag dat haar moeder haar kleinzoon nog een keer kon vasthouden voordat ze stierf. “Praten kon ze toen al niet meer, maar toen ze hem in haar armen hield, liepen de tranen over haar wangen. Dat was haar manier om te laten zien dat ze blij was. Het was heel emotioneel. Ik had nooit gedacht dat ze nog zou reageren. Op dat moment wist ik gewoon dat we de juiste beslissing hadden genomen.”

‘Bijzondere vrouw’

Mandy overleed uiteindelijk op 30 september, een week na de geboorte van Theo. “Het is verdrietig dat ze er niet bij zal zijn als hij opgroeit, maar wij zullen ervoor zorgen dat hij weet wie ze was,” aldus Georgia. “Ik weet zelf hoe belangrijk dat is, want mijn eigen oma Rita overleed ook al op 46-jarige leeftijd aan Alzheimer. Mijn moeder heeft altijd haar best gedaan om ervoor te zorgen dat wij wisten wat voor bijzondere vrouw zij was.”

Bron: The Sun. Beeld: iStock