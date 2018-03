Zwangere vrouw (34) weet dat ze binnen 2 jaar zal overlijden

De Belgische Katrien De Laet (34) is op dit moment zes maanden zwanger, maar sinds januari weet ze dat ze haar kinderen niet zal zien opgroeien. Een ongeneeslijke hersentumor geeft haar namelijk nog maar twee jaar. “Ik ben kapot. Gebroken. Maar ik heb iets om voor te leven.”

Jongetje

2017 was een prachtig jaar voor Katrien. Ze trouwde met Oliver, kocht een nieuw huis in Borgerhout en het stel genoot volop van elkaar en van hun dochtertje Ella (3). En in augustus kregen ze het geweldige nieuws dat Katrien opnieuw zwanger was. “Alsof ik alles had. Zo voelde het”, vertelt Katrien aan HLN.be. “We verwachten hem in mei. Het wordt een jongetje en hij doet het goed.”

Steeds erger

Maar ineens slaat alles om. “Het is begonnen met mijn rechterhand. Eerst was het nog heel subtiel. Maar de zomer ging voorbij en het werd erger”, legt ze uit. “Tegen eind september kon ik niet meer schrijven, kon ik me niet meer opmaken en kon ik geen bord soep meer eten.”

Ze vertrouwde het niet meer en ging naar de dochter. De baby zou in die prille zwangerschap onder een MRI-scan te lijden hebben, dus dat werd uitgesteld. Maar toen de scan uiteindelijk wel werd gedaan, kwam de keiharde diagnose. “Als de neurochirurg binnenkort, op je bed gaat zitten en zegt: ‘We moeten eens praten’, dan weet je genoeg.” Katrien bleek een hersentumor te hebben.

Diagnose

Doordat deze operatief niet te verwijderen is en er geen andere behandeling bestaat die haar kan genezen, werd haar die dag gelijk verteld dat ze niet lang meer te leven heeft. De doktoren geven Katrien nog maximaal twee jaar.

Met een soort loden kooi om haar zwangere buik om de baby te beschermen werd Katrien bestraald, om de groei van de tumor te vertragen. Bij Het laatste nieuws vertelt ze hoe het nu met haar en de baby gaat : “Ik zit nu op dertig weken. Mocht hij vandaag nog komen, dan redt hij het. Maar niemand weet of en wanneer dat gebeurt.”

“Gaan mijn dochtertje Ella en de baby mij lang genoeg kennen om later herinnering aan mij te hebben? Mijn gevoel uitdrukken is onmogelijk. Daar bestaan niet eens woorden voor. Ik ben kapot. Gebroken. Maar ik heb iets om voor te leven.”

Bron: HLN.be. Beeld: Instagram

