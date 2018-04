Hoogzwangere vrouw sterft bij ongeluk op weg naar ziekenhuis

Tragisch nieuws uit België, daar is in de plaats Belœil een hoogzwangere vrouw gestorven bij een frontale aanrijding.

De vrouw stond op het punt om te bevallen en was met haar partner op weg naar het ziekenhuis toen de auto op de voorkant van een andere wagen botste.

Ziekenhuis

Volgens de Belgische media is de vrouw kort na het ongeval ter plekke overleden: ook haar ongeboren baby kon niet worden gered. De vader en partner van de vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, terwijl de bestuurder van de andere auto lichtgewond raakte.

Het ongeluk gebeurde ’s nachts rond 1:35 uur, maar over de precieze omstandigheden van de aanrijding is nog weinig bekend. Verder onderzoek moet dat gaan uitwijzen.

Bron: Gazet van Antwerpen. Beeld: iStock.