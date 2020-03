Zwangere vrouwen belaagd bij abortuskliniek: "Het wordt alleen maar erger"

Het is geen nieuw probleem, maar wel een probleem dat steeds hardnekkiger lijkt te worden: anti-abortusdemonstranten die protesteren bij abortusklinieken. Daar intimideren ze zwangere vrouwen door de toegang te versperren en akelige folders uit te delen. Ook duwen ze vrouwen plastic embryo’s in de hand.

Dankzij het Humanistisch Verbond en De Bovengrondse (een feministische beweging) kwam dit probleem vorig jaar al op de politieke agenda. Dat haalde niet veel uit. Sommige klinieken melden zelfs dat er meer demonstranten bij zijn gekomen.

Hardnekkige groep

Het Vrelinghuis, de kliniek in Utrecht, geeft aan dat ondanks gesprekken met de gemeente en politie niets is veranderd. Rotterdam rapporteert hetzelfde – en zegt zelfs dat er een hardnekkige groep is bijgekomen. In Amsterdam – dat voorheen geen last had van demonstranten – vond onlangs de eerste betoging plaats, schrijft het AD.