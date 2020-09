Onderzoek: zwangere vrouwen met corona belanden vaker op de IC

Opvallend: zwangere vrouwen die besmet zijn geraakt met het coronavirus vertonen in eerste instantie geen symptomen. Wél hebben deze vrouwen een grotere kans om uiteindelijk op de intensive care te belanden.

Dit blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in vaktijdschrift The British Medical Journal. Hiervoor hebben de onderzoekers 77 studies geanalyseerd, waarvoor 11.432 zwangere vrouwen in het ziekenhuis zijn onderzocht.

Intensive care

Tijdens een zwangerschap is een vrouw vatbaarder voor infecties. Dit komt waarschijnlijk doordat hun immuunsysteem hyperactief reageert om de ongeboren baby te beschermen. Hierdoor lopen zwangere vrouwen ook een verhoogd risico om ernstiger ziek te worden van het virus en op op de intensive care te belanden tijdens hun zwangerschap. Helemaal vergeleken met niet-zwangeren van dezelfde leeftijd.

4 op de 100

Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld zo’n vier op de honderd zwangere vrouwen op de IC belanden vanwege een besmetting met COVID-19. Dit klinkt misschien als behoorlijk veel, maar Shakila Thangaratinam, onderzoeker Maternale gezondheid aan de Universiteit van Birmingham noemt dit ‘geen hoog aantal’.

Geen symptomen

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het grootste deel van de zwangere vrouwen in eerste instantie geen typische symptomen van het coronavirus vertoont. Ze hoesten niet, ze hebben geen koorts een ook geen last van kortademigheid. Hierdoor is het voor artsen extra moeilijk om het virus in een vroeg stadium op te sporen.

Te vroeg geboren

Het is nog altijd niet duidelijk wat voor invloed het virus heeft op een ongeboren kind. Wel ontdekten de onderzoekers dat vrouwen vaak eerder bevallen, waardoor pasgeborenen vaker op de neonatologie afdeling worden opgenomen. Volgens Thangaratinam werd 17 procent te vroeg of voor de 37 weken geboren. Waar dit door komt, is niet bekend. Daar moet extra onderzoek naar gedaan worden.

Zelfzorg bij corona: dit moet je wel en niet doen

Bron: AD, Mirror. Beeld: iStock