Zwangere Xelly Cabau laat eerlijk zien hoe ze er met én zonder make-up uitziet

Xelly Cabau, het zusje van Yolanthe, is zwanger van haar eerste kindje. Ze krijgt binnenkort een zoontje met haar vriend Beer Muller.

En Xelly deelt regelmatig trotse foto’s van haar groeiende babybuikje.

Advertentie

Wat is het jongetje al prachtig aanwezig in de buik van zijn moeder:

Maar wat haar volgers helemaal gaaf vinden, is dat ze eerlijk is op social media. Zo laat ze zien hoe ze er met en zónder make-up uitziet. Xelly heeft het zelf voornamelijk over haar ‘wallen’. Toch krijgt ze naast de positieve feedback ook wat negatief commentaar over zich heen. Zo vinden sommigen het een ‘te bewerkte foto’. ‘Je hebt hier gewoon een app voor gebruikt. Wees dan ook echt helemaal eerlijk’, zegt iemand.

Wat vind jij? Dapper of toch niet 100 procent écht?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram