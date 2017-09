Zwangere vrouw onthult het verdrietige verhaal achter déze foto

Op het eerste gezicht ziet de zwangerschapsfoto van Tayler Borre er heel normaal uit. Haar buik, de handen van haar man erop, een schattig Disney-figuurtje erbij…

“Maar voor mijn familie, betekent dit zoveel meer”, vertelt Tayler op Facebook.

Nemo

Het Disney-figuurtje dat Tayler voor haar zwangere buik houdt, is Nemo. Een clownvisje uit de populaire animatiefilm Finding Nemo. Het visje is er niet alleen maar voor de leukigheid. Stiekem draagt het een belangrijk verhaal over Taylers baby uit. Houd in gedachten: Nemo heeft een vinnetje dat kleiner is dan het andere.

Nemo had ook een bijzondere betekenis voor het premature baby’tje in bovenstaande video.

Amnionstreng

Na een echo, werden Tayler en haar man naar een specialist doorgestuurd. “Mijn hart ging tekeer”, schrijft Tayler. “Ik was zo bang.” Wat bleek? Het bovenlichaam van haar dochtertje leek niet goed in proportie te zijn. En na verder onderzoek en angstige tijden voor de mama en papa in spe, werd er een amnionstreng geconstateerd.

Handje mist

Bij een amnionstreng, in het Engels ook wel amniotic band syndrome genoemd, kan de navelstreng de baby verstikken, of ledematen of de placenta afklemmen. Bij Taylers baby’tje werd haar armpje afgekneld. En daardoor heeft de foetus geen handje kunnen ontwikkelen. Het meisje zal dus zonder linkerhand ter wereld komen.

Onze Nemo

De diagnose was even pittig voor de ouders. “Het was zo moeilijk om te horen, want we weten hoe gemeen mensen kunnen zijn tegen mensen die anders zijn. En natuurlijk wil je dat er niets mis is met je kind.” Maar omdat alles verder perfect gaat met het kindje, hadden de trotse vader en moeder er al snel vrede mee. “Ze is sterk, ze is onze Nemo!” Daar is ‘ie dan: de link met het clownvisje. “Ze heeft een vinnetje dat wat kleiner is dan de ander,” vervolgt Tayler, “maar ze zal alles overwinnen. Dit is geen handicap of iets slechts. Ze zal een kleine rockster worden.”

Bron: Facebook Tayler Borre. Beeld: Facebook