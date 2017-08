Zware periode voor Gert Timmerman van Gert & Hermien

Het gaat niet goed met zanger Gert Timmerman (82) van het zangduo Gert & Hermien. Hij heeft te horen gekregen dat hij lijdt aan alvleesklierkanker. En alsof dat nog niet genoeg is, woont hij noodgedwongen in een schuur.

Gert is 3 maanden geleden geopereerd in Spanje (waar hij woont), waarbij een tumor in zijn alvleesklier is verwijderd. Net op tijd, zeiden de artsen na de operatie, want de tumor was al behoorlijk groot. De operatie werd niet helemaal vergoed door zijn zorgverzekeraar, waardoor Gert veel eigen geld erin moest steken. Nu wil hij een alternatieve vervolgbehandeling laten uitvoeren, maar hij heeft daar geen geld meer voor. Daarom is een vriend een inzameling gestart, meldt Shownieuws.

Onbewoonbaar

Maar dat is nog niet alles. Gert en zijn vrouw Barbara wonen op dit moment in een schuur (zie video), omdat hun huis onbewoonbaar is door giftige dampen van isolatiemateriaal. Het stel hoop snel een nieuw huis te krijgen.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP