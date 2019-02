Zielig: deze 6 zwarte labradors moeten voor een onderzoek worden gedood

Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus en Zuri zijn 6 zwarte labradors die meedoen aan een onderzoek aan de universiteit van Göteborg. Dit onderzoek zorgt voor veel ophef in Zweden, aangezien de 6 beestjes aan het eind van deze maand gedood zullen worden.

De wetenschappers van de universiteit van Göteborg doen onderzoek naar tandheelkundige implantaten. Om erachter te komen of tandheelkundige implantaten ontstekingen en afbraak van botten veroorzaken, worden er honden gebruikt in de dierproeven.

Ingeslapen

Het gaat om 6 zwarte labradors. Bij elke hond wordt een derde van de tanden verwijderd en vervangen door implantaten. Dat vindt de Zweedse bevolking al verschrikkelijk, maar ze zijn vooral heel boos op de wetenschappers omdat later deze maand de beestjes worden ingeslapen. Hun weefsel en bloed moeten geanalyseerd worden, maar deze tests kunnen niet op levende dieren worden uitgevoerd.

Adopteren

De Zweedse dierenrechtenorganisatie Djurrättsalliansen probeert de 6 trouwe viervoeters te laten leven door middel van een petitie die ze zijn gestart, een demonstratie die gepland staat en een oproep om massaal de universiteit te bellen. In één week tijd zijn al 85.000 handtekeningen verzameld. “Ook smeken kinderen met tekeningen om die dierproeven te beëindigen”, vertelt woordvoerder Daniel Rolke. “Honderden mensen hebben al aangegeven dat ze de honden willen adopteren en ze en liefdevol thuis willen geven.” Volgens Rolke is deze universiteit al jaren bezig met dit experiment.

Toegestaan

Officieel zijn dierproeven ook nog steeds toegestaan in Zweden. Mits een ethische commissie daar toestemming voor heeft gegeven en als er geen ander alternatief is. Volgens vice-voorzitter Göran Landberg van de universiteit van Göteborg is het gebruik van dieren tijdens onderzoeken nog steeds van belang. “Zoals wij het zien, zijn dierproeven nog steeds nodig in sommige vormen van onderzoek om nieuwe medicijnen en behandelmethodes te ontwikkelen.” De universiteit blijft dan ook het belang van het onderzoek om mensen die lijden aan tandheelkundige ziekten te helpen beter te kunnen praten en eten benadrukken.

Bron: AD. Beeld: Twitter, iStock