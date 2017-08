Nagelstyliste waarschuwt voor zwarte streep op nagel

Een Britse nagelstyliste deelde op Facebook een foto van een klant die in de salon kwam met een rare zwarte streep op haar nagel. Die streep bleek veel meer te vertellen.

Op de foto is een nagel te zien waarop een zwarte lijn precies in het midden loopt. Het lijkt een beetje alsof diegene met zijn of haar vinger tussen de deur vast heeft gezeten, maar volgens de nagelstyliste is dit een symptoom van een melanoom, een vorm van huidkanker.

Huidkanker

Bij de foto schrijft ze dat de klant in de salon kwam om haar nagels in een zo donker mogelijke kleur te laten lakken zodat de streep niet meer te zien zou zijn. Zij dacht dat ze een tekort had aan calcium of een bloedblaar onder haar nagel. De styliste waarschuwde haar meteen en raadde haar aan om naar de dokter te gaan. En wat bleek: het was inderdaad een agressieve vorm van huidkanker die ook al uitgezaaid was.

Dokter

De foto ging al snel het internet over en de styliste raadt iedereen dan ook aan om nagels goed in de gaten te houden. De zwarte streep is vaak maar op één nagel te zien en kan ook veranderen van kleur. In veel gevallen is het niets ernstigs, maar wanneer je twijfelt wordt aangeraden om het te laten checken door een dokter.

If you see a black line running down your nail, see your GP immediately https://t.co/UIdwONZivq pic.twitter.com/aV74Rqxogz — The Independent (@Independent) 22 augustus 2017



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Twitter.