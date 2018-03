In de nacht van donderdag op vrijdag is de Zweedse prinses Madeleine bevallen van haar derde kindje. Het naam van het meisje is nog niet bekend, maar het koningshuis deelt nu wel de eerste foto van het prinsesje.

Volgens haar vader lijkt het meisje een beetje op haar broertje Nicolas toen hij geboren werd. Madeleine en Chris hebben al een zoon en een dochter. De vader hoopt dan ook dat ze vandaag naar huis kunnen zodat de twee andere kinderen hun kleine zusje ook kunnen ontmoeten:

Bron: Instagram. Beeld: Getty.