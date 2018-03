Zweeds prinsje en prinsesje voor het eerst met hun zusje op de foto

Vorige week vrijdag is prinses Madeleine van Zweden bevallen van haar derde kindje. Het jongste prinsesje moest een paar dagen in het ziekenhuis blijven, maar is inmiddels thuis.

Prinses Madeleine deelt vandaag op Instagram (waar ze sinds kort een account heeft) de eerste foto van haar 3 kinderen samen. Bij het schattige kiekje schrijft ze: “Leonore and Nicolas welcoming their little sister home ❤️” Hoe het kleine meisje heet, is nog niet bekend gemaakt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!



Bron: Instagram. Beeld: Getty.