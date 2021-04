Zó ziet het jarige Zweedse prinsje Alexander (5) er nu uit

Morgen komt er een definitief besluit over de versoepelingen van de strengste coronamaatregelen, maar Haagse bronnen melden nu al dat de ‘seinen op groen’ staan voor 28 april.

Ook het OMT ziet ‘lichtpuntjes’.

Versoepelingen

Vorige week werd er een openingsstrategie gespresenteerd. Het plan voorziet op 28 april de beëindiging van de avondklok, de verruiming van de thuisbezoekregels (van één gast naar twee gasten), de opening van terrassen (onder voorwaarden) en ruimere openingstijden voor winkels.

Afname

Hoewel de besmettingscijfers nog relatief hoog zijn, zijn er toch ‘lichtpuntjes’ voorbijgekomen in het Catshuis. Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport, zei hierover het volgende: “In de ziekenhuizen is het nog vol en razend druk, maar we zien wel een afname in het dagelijks aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt.”

Goed gemoed