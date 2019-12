Van '10 naar '20: dit waren de afgelopen 10 jaar de grootste modetrends

2019 telt nog maar 21 dagen. We nemen dan niet alleen afscheid van dit jaar, maar gaan ook een nieuw decennium in. Van ’10 naar ’20. Een mooi moment om terug te blikken op de grootste modetrends van de afgelopen 10 jaar. Wat droegen we zoal?

Wedge sneakers, de mom jeans, midi-jurken en chokers: er kwam in de afgelopen 10 jaar veel voorbij.

De mom jeans

In de jaren ’80 was de mom jeans al erg populair. Modetrends keren altijd weer een keer terug en zo dook de afgelopen jaren ook ineens de mom jeans weer op. In de zomer met een luchtige top en in de winter met een dikke trui: inmiddels is deze jeans niet meer weg te denken.

De chocker

Niet elke trend is bij iedereen even geliefd. In de jaren ’90 droegen veel meisjes de choker en ook rond 2015 dook deze accessoire ineens weer op. Niet alleen meer in de klassieke zwarte variant van elastiek, maar ook in zilver en goud met verschillende designs. Een kwestie van you love it or you hate it, maar een grote trend was (en is!) het zeker.

Ineens was het daar en ineens was het ook weer weg: de ‘cut out’ tops met blote schouders. Niet alleen deze tops lagen volop in de winkels, maar ook bijv. jurkjes met blote schouders waren een grote hit:

Harembroek

Deze trend hebben we allemaal zo snel mogelijk willen vergeten, maar – hoe pijnlijk ook – wij willen jullie toch nog even helpen herinneren aan de harembroek met het lage kruis. Een grote hit aan het begin van dit decennium, maar inmiddels zien we ‘m nog maar weinig:

Kleine zonnebrillen

Wat betreft zonnebrillen wisten we het niet zo goed in de afgelopen 10 jaar. We zagen ze groot, héél groot. Maar we zagen ze vooral ook heel klein:

Als we 1 schoen als dé schoen van dit decennium mogen benoemen dan is het wel de sneaker. De afgelopen 10 jaar kwam deze schoen in allerlei soorten en maten voorbij, maar vooral populair: de wedge sneaker en de dad sneaker (lees: de sneaker zo groot dat-ie van je vader zou kunnen zijn). De wedge sneaker met ingebouwde hak bleef niet lang populair, maar van de dad sneaker zijn we voorlopig nog niet af:

Vanaf 2018/2019 is het toverwoord in de modewereld midi. De midi-jurk en -rok zijn ongekend populair. Zo populair dat ze waarschijnlijk in 2020 ook nog wel terugkeren. Maar de start van deze trend lag toch echt nog in de jaren ’10.

