Met deze 10 seconden-truc maak je iedere outfit net wat specialer

Je hebt van die vrouwen die altijd stijlvol en origineel gekleed de deur uit gaan. Ze trekken dingen bij elkaar aan die je zelf nooit bedacht zou hebben en het staat ze ook nog eens fantastisch. Hoe doen die vrouwen dat?

Nou, het trucje is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Het geheim: de ‘3 stukken-regel’. Daarbij ga je ervan uit dat iedere outfit is opgebouwd uit 3 belangrijke onderdelen.

Als je de basisstukken als een top en een broek rekent als het eerste en tweede onderdeel, heb je nog een derde onderdeel over dat wat spannender kan en mag zijn. Dat derde onderdeel is zeg maar ‘de jus’ van je outfit, de slagroom bij de appeltaart… Nou ja, je snapt het.

Blikvangers

Als je bijvoorbeeld een wit T-shirt met een spijkerbroek draagt, kun je daar bijvoorbeeld heel goed een aparte blazer bij dragen, met een mooie print of kleur. Of zoek het in de vorm van een accessoire. Met een opvallende tas, oorbellen als blikvangers of een mooie riem kom je er ook. Dat zijn de dingen die de meest doodgewone outfit wat extra’s geven – en dus interessanter maken.

Met één blikvanger maak je iedere outfit binnen 10 seconden modieus.

Om te beginnen hebben we alvast een paar van onze favorieten geselecteerd. Hiermee til je iedere outfit naar een hoger niveau:

Bron: Pure wow. Beeld: iStock