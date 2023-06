10 x déze (zonne)brillenkoorden zijn handig én stijlvol

Déze (zonne)brillenkoorden zijn stijlvol, comfortabel en in de meeste gevallen lekker betaalbaar.

Coco Bonito | White Ceramic Sunnycord (€29,95)

Dit brillenkoord van Coco Bonito is de perfecte koord om aan je bril te dragen. De prachtige witte kleur van de keramische kralen zorgt ervoor dat het koord perfect bij iedere outfit past en daardoor goed te combineren is.

Anna + Nina | Coco Bonito White Ceramic Sunnycord Beeld Anna + Nina

Sunny Cords | Pearl Wit (€29,95)

Dit opvallendere brillenkoord van Sunny Cords is handgemaakt met de mooiste parels en mét of zonder gouden veertjes te verkrijgen. Ook is-ie verkrijgbaar in verschillende kleuren, waardoor je naar eigen smaak voor zwart of wit kunt gaan.

Sunny Cords | Pearl Wit (29,95) Beeld Sunny Cords

H&M | Brilkoord goudkleurig (€8,99)

Dit goudkleurige brillenkoord van H&M is een stuk subtieler, maar daardoor niet minder mooi. Bovendien is-ie goed te combineren met andere gouden accessoires en daardoor écht een accessoire die je outfit afmaakt. Ook fijn: hij is lekker betaalbaar!

H&M | Brilkoord goudkleurig Beeld H&M

Happy By Lies | Daisy Taupe (€14,95)

Dit mooie brillenkoord van Happy By Lies kan kan niet ontbreken in het lijstje. Het koord is gemaakt van elastiek en versierd met rubberen kraaltjes met een matte uitstraling en fleurige bloemetjes.

Happy By Lies | Daisy Taupe (14,95) Beeld Happy By Lies

Pluk Iets Moois | Brillenkoord Goud met Lichtgroene Steen (€29)

Met dit brillenkoord van Pluk Iets Moois draag je écht een sieraad om je nek. Je klemt het vast met de zwarte rubbertjes aan de zijkant van je bril. Ze passen op iedere bril en zijn extra stevig gemaakt. Het gouden koord is gemaakt van roestvrij staal (RVS) met een extra coating laag en verkleurt dus niet. De groene stenen zijn van een glasachtig materiaal gemaakt.

Saint-Malo | Brillenkoordje Goud (€39,95)

Ook de brillenkoorden van Saint Malo worden gemaakt van roestvrij staal. Neem bijvoorbeeld deze, die een gouden koord heeft met witte schelpen. Perfect voor mensen met een gevoelige huid die wél graag in de zon zitten en er stijlvol bijlopen. Roestvrijstaal is namelijk anti-allergisch en verkleurt niet en de ketting maakt je outfit helemaal af. Een win-win!

Montour Eyewear | Gouden Brillenkoord met Muntjes Metaal (€19,95)

Dit originele brillenkoord van Montour Eyewear is gemaakt van metalen muntjes. Met een lengte van 45 centimeter draag je hem comfortabel om je nek en dankzij de witte aansluitingen bevestig je hem gemakkelijk aan je bril.

Coco Bonito | Verde Ceramico Sunnycord (€34,95)

Is groen helemaal je kleur en kan je er geen genoeg van krijgen? In dat geval is dit exemplaar van Coco Bonito perfect voor jou. De keramieken kralen zijn stevig, stralend en van goede kwaliteit. Het brillenkoord is zowel verkrijgbaar in het groen als in het wit en bruin.

La Loop | Sunny Necklace (200)

Dit brillenkoord van La Loop is een ketting en brillenkoord in één. Daardoor is-ie zowel functioneel als stijlvol. Dankzij de zilveren ring draag je je zonnebril altijd dichtbij je en klik je hem er gemakkelijk weer aan- en af. Handig!

Coco Bonito | Brown Ceramic Sunnycord (34,95)

De prachtige bruine kleur van de keramische kralen van dit brillenkoord van Coco Bonito zorgt ervoor dat-ie perfect past bij iedere outfit. Het koord geeft je outfit net dat beetje extra en is wederom gemaakt van stevig materiaal, waardoor-ie extra lang meegaat.

Coco Bonito Beeld Coco Bonito

