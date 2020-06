13 leuke maxi-jurken voor vrouwen die niet graag voor kort gaan

Het is weer blotebenenweer! Maar ben jij niet zo’n fan van korte broeken of jurkjes? Een lange, zwierige jurk is ook zéker welkom tijdens deze warme dagen.

Als je denkt dat een lange jurk automatisch betekent dat je het warm zult krijgen, heb je het mis. Dat ligt er helemaal aan voor welk materiaal je gaat. Wil je je benen bedekken en het toch lekker koel hebben? Ga dan voor een jurk van natuurlijk materiaal. Dit ademt een stuk beter, waardoor je het niet warmer zult hebben dan in een korte jurk.

Daarbij beschermt een lange jurk je beter tegen verbranding. En dat is niet weg in deze zonnige periode. Maar het belangrijkst: een lange jurk staat natuurlijk leuk. Ga voor een nostalgische look met een linnen jurk à la Little house on the prairie of kies een hip exemplaar met one-shoulder. De mogelijkheden zijn oneindig, maar met een lange jurk maak je altijd een statement.

Omdat er zo veel jurken zijn en je misschien door de bomen het bos niet meer ziet, zochten wij de leukste voor je uit.

Beeld: iStock