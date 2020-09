13x de mooiste lange jurken met print om dit najaar te dragen

Het zonnetje schijnt nog volop, maar buiten wordt het al langzaam guurder. Wat draag je nou als het al langzaam herfst wordt, maar je het zomergevoel nog even vast wil houden? Precies: lange jurken!

Hierbij de leukste exemplaren, mét print.

Lange jurken

Lange jurken kun je eigenlijk altijd dragen. In de zomer met een slippertje, een rieten tas en een grote zonnebril. Maar ook als het buiten al wat frisser wordt kun je zwieren in een maxijurk. Draag hem dan met hoge laarsjes en een vest of trek er een trui over aan. Want zeker met de temperaturen in september, die variëren tussen de 15 en de 30 graden, is met laagjes werken geen slecht idee.

De leukste exemplaren

Om je wat inspiratie te geven én je een hoop werk te besparen, hebben wij alvast de leukste exemplaren voor je uit gezocht. In de fijnste herfstkleuren én met print.