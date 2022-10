16 prachtige kapsels met krullen voor kort én lang haar

Als je naar de kapper gaat, is de vraag iedere keer hetzelfde. Wát ga ik met mijn haar doen? Mocht je het een keer iets anders willen, dan kun je één van onderstaande plaatjes laten zien aan jouw kapper. Gelukkig nieuw haar!

Krullen in kort haar

De volgende beelden laten zien dat een kort kapsel heus niet altijd een 'pittig' kapsel betekent. Door te variëren met highlights, je scheiding in het haar en lengte creëer je namelijk binnen één knipbeurt al een heel ander kapsel. Omarm je natuurlijke krul of pakt de krultang erbij om (één van) de volgende kapsels uit te proberen.

Krullen in halflang tot lang haar

Ook met lang(er) haar kun je flink uitpakken. Als je van jezelf al prachtige krullen hebt, kneed je met de juiste verzorgende producten er zo een mooie krul in. Heb je een beetje hulp nodig? Dan zet je met een krultang binnen een handomdraai krullen in je haar. En onthoud: hoe kleiner de krultang, hoe kleiner en strakker de krul.

Staat kort haar mij?

Ben je gezegend met een bos krullen van jezelf en twijfel je of het een slim idee is om een schaar in je lokken te zetten en voor een korte coupe te gaan? Laat je vooral niet afschrikken, want zoals je hierboven kunt zien kan krullend kort haar heel mooi uitpakken. Of die vlieger voor jou ook opgaat, kun je heel makkelijk uitvogelen.

Maak eerst een strakke staart naar achteren. En met strak bedoelen we: loeistrak. Het idee is om zo te zien hoe je gezicht eruitziet als het niet wordt omlijst door haar. Speel er vervolgens een beetje mee. Trek wat plukjes uit de staart of maak de staart wat losser om te zien hoe meer volume rondom je gezicht uitpakt. In principe kan iedereen kort haar hebben, mits je het goede model kiest.

Bang voor pluizig haar hoef jij niet meer te zijn. Haarstylist Floor Mulder van The Color vertelt wat je wel en vooral níet moet doen voor een pluisvrije coupe.