17 prachtige looks voor als je brede heupen hebt

In de dagen na mijn ontmaskering van David/Taco zakt mijn adrenaline en word ik vooral boos. Boos op die man die mij 4 maanden lang heeft doen geloven dat hij een ander was.

Die me mooie beloftes deed. Ik hoor nog zijn stem terwijl hij in de keuken achter me stond en zachtjes in mijn oorlelletje beet: ’We gaan samen een mooi leven krijgen, Tessel. We gaan een mooie grootse liefde beleven. Jij en ik - wij gaan samen oud worden.’

Ik ben zo boos op mezelf dat ik bijna stik. Dat ik niet trouw ben gebleven aan mijn eerste indruk van hem - hoe stom kun je zijn? Ik moet aan V