20x coupes voor de lente: van een korte bob tot een krullenbos

Met trendkleuren als cappuccino, chocolade en karamel is een bezoek aan de kapper een feestje. Samen met Rob Peetoom laten we zien hoe alle tinten bruin schitteren bij alle lengtes. Sorry blondies, dit jaar hebben brunettes meer pret.

Ingeborg (45) heeft veel haar dat in haar gezicht valt. Voor meer openheid is de lok naar achteren geföhnd. Een product als bijvoorbeeld de Powder grip van Redken geeft een wat steviger textuur aan het haar.

Een pony maakt de bob van Noa (20) stoerder en jonger. Er zijn verschillende ponyvarianten: wat voller en rechter of wat zachter en luchtiger. Welke variant het wordt, hangt een beetje van de vorm van het gezicht af. Vraag de kapper om advies.

Marieke (52) heeft van zichzelf een beetje pluizig haar. Om deze bob een beetje klassiek en strak te kunnen dragen, biedt de stijltang uitkomst. Let op: gebruik altijd een hittebeschermingsproduct om het haar zo gezond mogelijk te houden.

Het haar van Adinda (25) valt van nature heel sluik naar beneden. Om het haar volume en beweging te geven, is het tegen de groeirichting in geföhnd met een verstevigend product.

Halflang haar

Groene ogen en warme tinten gaan vaak goed samen. Bij Nienke (24) accentueert de chocoladegloed haar ogen en ook haar huid lijkt egaler. Vraag de kapper om persoonlijk advies.

Inez (50) heeft steil haar. Door er met een grove krultang wat meer structuur in te maken, gecombineerd met een volumepoeder, is het effect lekker nonchalant.

Het haar van Miranda (38) krijgt volume door slagen te maken met een krultang. Draai de krultang in verschillende richtingen voor een speels effect.

Lang haar

Gezond en glanzend haar heeft een goede basisverzorging nodig. Bij Asrin (36) is vooral vocht een belangrijk ingrediënt. Gebruik daarom een persoonlijk geadviseerde shampoo en conditioner.

Het nonchalant opgestoken haar van Mirella (44) heeft een mooie, glanzende finish. Wax Blast is een waxspray die zorgt voor dezelfde stevigheid als een haarspray, maar dan met meer shine.

Als het haar opgelicht is door de zon, is het erg mooi om in het najaar of winter de tint iets te dempen door er een spoeling overheen aan te brengen, zoals de mooi karameltint bij Esmeralda (31). Doe dit niet zelf, laat je eerst adviseren.

Dewi (37) heeft van nature een volle bos haar. Om het zo mooi en glanzend te houden, is het goed om zo nu en dan met een masker of serum te slapen.

Met een zijscheiding krijg je meer volume bovenop. Hier kan Kelly (31) gedurende de dag zelf ook mee spelen, door de coupe naar de andere kant te ‘flippen’.

Laurette (48) heeft veel en dik haar. Om dit een beetje in bedwang te houden is het gepolijst met een föhn en een aparte, ronde borstel. Zelf thuis doen? Gebruik dan een ronde föhnborstel.

Kort haar

Mirela (39) heeft best steil haar. Door lichtere kleurnuances richting de punten aan te brengen, komt er meer beweging in het haar.

Met de coupe van Miriam (31) kun je alle kanten op. Draag het naar achteren en de look wordt iets stoerder. De lok naar voren maakt haar gezicht iets zachter.

Kleurverschillen in kort haar doen de coupe minder massief lijken en laten lengteverschillen beter uitkomen, zoals bij Anne-Marie (42).

Krullen

Om de krullen van Sarah (37) goed tot hun recht te laten komen, is het gedroogd met een diffuser. Verdeel voor het föhnen eerst wat luchtige versteviging over het haar.

Door het haar van Saskia (47) in luchtige, lange lagen te knippen, is het minder zwaar waardoor er meer krul in komt.

Door kleurverschil in bruin haar aan te brengen, krijgt het meer dimensie en diepte. Bij Natasja (41) komen de krullen en lagen daardoor ook beter uit.

Caroline (32) kan haar coupe het beste laten opdrogen met een goed hydraterend product erin. Kérastase Crème de Boucles voorkomt pluis en houdt de krul goed bij elkaar.

Tekst: Liselotte Admiraal. Fotografie: Jeannette Huisman