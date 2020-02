Vergeet contouring: in 2020 gaan we voor déze natuurlijke make-uptrend

De tijd van harde lijnen in het gezicht zijn voorbij. We hoeven geen trucage meer in het gezicht te poederen waardoor het lijkt dat ons gezicht smaller, langer, korter of juist breder is. In 2020 draait het om natuurlijk en subtiel, en daar past de trend ‘soft glam’ bij.

Want we mogen trots zijn op wat we hebben, en dat benadrukt de make-uptrend ‘soft glam’. Het draait om een egale huid met een lichte glans zonder teveel bronzer of highlighter.

Verzorging

Dat bereik je allereerst door goede huidverzorging. Zorg ervoor dat je huid goed gereinigd en gehydrateerd is zodat er een glow van binnenuit ontstaat. We tippen een aantal micellairwaters en toners:

Aanbrengen

Daarnaast wordt vaak vergeten dat de producten waarmee je je make-up aanbrengt erg van belang is. Wanneer je je foundation met een platte kwast aanbrengt, laat het soms zichtbare lijnen achter. Met een sponsje krijg je eerder een natuurlijk effect en kun je je make-up beter blenden.

Setting spray

Tot slot is een setting spray een ideaal product voor de natuurlijke look. Niet alleen zorgt het ervoor dat je make-up de hele dag blijft zitten, het hydrateert je huid nog eens extra. Wat op z’n beurt weer voor een natuurlijke glans zorgt. Mocht je júist een vettige huid hebben, dan kun je voor je de setting spray gebruikt nog wat transparante poeder gebruiken. Liever geen compacte poeder, want dat laat dan weer een zichtbaar laagje achter.

Juist een droge huid? Libelle’s beautyvlogger Susan tipt 3 peel-off maskers:

Bron: Flair. Beeld: iStock