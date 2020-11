Gespot: dit wordt in 2021 de grootste schoenentrend

Het einde van 2020 nadert en iedereen is nú al toe aan fris, nieuw en gezellig jaar. En daar hoort natuurlijk ook een nieuwe, hippe schoenentrend bij.

Dit jaar waren vooral de stevige, stoere laarzen of schoenen met plateauzolen populair, maar in 2021 ruilen we de stoere bikerboots in voor een paar mooie loafers.

Stoer en klassiek

De klassieke loafer is een stijlvolle schoen die eigenlijk in geen enkele schoenenkast mag ontbreken. De originele loafer is een instapschoen met kleine hak, die vroeger vooral door mannen werd gedragen. Tegenwoordig zijn het ook echte vrouwen schoenen en kun je er alle kanten mee op. Volgend jaar zal je dan ook vooral een combinatie van stoer en klassiek tegenkomen: loafers met dikke, grove zolen.