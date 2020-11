Een nieuw seizoen, een nieuwe coupe. En kies voor het najaar een mooie, warme kleur. Het team van Rob Peetoom laat alle herfstkapsel trends zien. Bye bye, bad hairday!

Halflang

Halflang haar is zo veelzijdig. Knotje? Kan. Staartje? Kan ook. Of draag het zwierig los. Halflang haar is ideaal voor dun en steil haar, maar ook bij krullen staat het lekker powerful. Laagjes geven halflang haar net wat meer volume.

Tip van de pro

Sergio Pattirane is Master Stylist bij Rob Peetoom en dol op halflang en lang haar. “Halflang haar is op z’n mooist als het geföhnd is, en laat dat nu mode zijn dit seizoen! Om lang te genieten van het resultaat, is de koudeluchtknop op de föhn dé truc. Koude lucht zorgt ervoor dat het haar in de juiste stand wordt gefixeerd.”

Hannie (49)

Het haar van Hannieis geföhnd met een föhnborstel. Daarna zijn rollers ingezet voor wat extra stevigheid en volume. De bovenkant is opgezet als een ‘mohawk’ en de zijkanten zijn horizontaal.

Silvia (56)

Silvia heeft steil haar van zichzelf. Om hier iets meer volume in te krijgen, is de aanzet ingemasseerd met een mousse: Touch control 05 van Redken. Met een föhnborstel krijg je de nodige slag.

Kirsten (33)

Aan de bovenkant is meer volume geföhnd en Kirstens lok is naar de zijkant gestyled, voor een zachtere uitstraling. De punten zijn met de stijltang steiler gemaakt, voor een stoere touch.



Chantal (28)

De combinatie van highlights en een balayage geeft aan de voorkant een frisse look. Voor extra stevigheid is Chantals haar bewerkt met salt spray en daarna is met de krultang een losse wave gecreëerd.

Claire (49)

Claire draagt haar haren het liefst uit het gezicht, daarom zijn de zijkanten glad naar achteren gestyled. Bovenop is het haar bij de aanzet met een ronde borstel omhoog geföhnd, voor meer volume.

Bianca (50)

Bianca had alles op één lengte. Voor een luchtiger en speelser effect is een zogeheten face framing geknipt: zachte lagen in het gezicht, zonder dat je die lagen duidelijk ziet.

Caroline (32)

Zij kan haar coupe het beste laten verzorgen met een goed hydraterend product erin. Kérastase Crème de Boucles voorkomt pluis en houdt de krul goed bij elkaar.

Liesbeth (58)

De long bob van Liesbeth is lekker nonchalant gestyled. Het is dan noodzakelijk om de voorste plukken uit het gezicht met de krultang te bewerken.

Kort

Stoer en toch vrouwelijk, met kort haar kun je alle kanten op. Het nieuwe kort is elegant, vrouwelijk en verzorgd. De coupes van nu hebben zachte lijnen en een gezonde uitstraling, met dank aan de juiste haarverzorging.

Tip van de pro

Sergio Pattirane: “Ook kort haar moet je vaak in model föhnen. Begin op het achterhoofd, waar haar het dikst is, en werk van daaruit naar voren. Zet de föhn niet te warm. Zet een eventuele lok vast met een clipje tot deze aan de beurt is.”

Lieneke (37)

Deze korte coupe had glans nodig, daarom is er wax pomade in gekneed. Door het iets speelser te stylen en stoerder te knippen is Lienekes haar vrouwelijk en superhip

.

Vanessa (25)

Bij Vanessa is gekozen voor highlights om de basiskleur te ‘breken’ en op die manier voor meer dynamiek te zorgen. Het geeft een speelse uitstraling.

Eliette (52)

Bij Eliette is de haaraanzet dieper gekleurd. De punten zijn gehighlight, zodat de krul optisch meer beweging krijgt. Curvaceous Full Swirl van Redken is een geschikt product voor Eliette, omdat deze crème zowel versteviging als verzorging geeft.

Herfsttinten

Trendwatchers voorspellen levendige haarkleuren als vrolijke noot na een sombere crisis. Van mahonie tot koper: dit najaar gaan we knallen met rood.

Tip van de pro

Probeer bij twijfel eerst een rood haarmasker dat tijdelijk een tint geeft, zoals Moroccanoil Color Depositing Mask (verkrijgbaar in verschillende kleuren rood): 7 minuten laten intrekken in handdoekdroog haar.

Melissa (25)

Melissa kreeg een koperbruine tint, om het haar meer diepte te geven. Gekruld haar is van nature wat poreuzer, dus na het verven kan het wel wat extra liefde gebruiken. Eens per week een masker (Redken Curvaceous Curl Dive Mask) is daarom een goed idee.

Sanne (35)

Sanne heeft van nature heel mooi lang rossig haar. Om toch wat variatie aan te brengen is de s-wave techniek gebruikt. Hiermee ‘pers’ je met een stijltang een s-vorm in het haar waardoor een mooi rommelig, beachy effect ontstaat.

Sanne (40)

Sanne heeft mooi vol haar met aan de onderkant slag, bovenop is het iets steiler. In de bovenste laag is opnieuw wat slag gezet met de krultang. De pluk is getwist met de krultang voor een natuurlijke look.

Blije bob

Met een bob is vaak naar de kapper gaan niet nodig. Het verschil met halflang haar is de kniptechniek: waar halflang haar vaak laagjes heeft is de bob rechter afgeknipt, meestal op één lengte en op kinhoogte. Een schouderlange bob heet een lob (long bob).

Tip van de pro

Sergio Pattirane: “Statisch haar is killing voor de bob. Door een muts te dragen kan het recht overeind gaan staan. Gebruik daarom haarverzorging met keratine erin, dat is waterafstotend en voorkomt dat haar statisch wordt. De Discipline-lijn van Kérastase is perfect voor de wintermaanden.”

Inge (52)

Bij Inge is gebruikgemaakt van de diffuser, een opzetstuk van de föhn, om haar eigen krul te activeren. Daarnaast kan ze een kleinere krultang gebruiken om iets meer definitie te creëren.

Esther (42)

Deze stoere maar toch vrouwelijke asymmetrische coupe staat Esther erg goed. Het leuke aan de lange lok is dat deze op verschillende manieren te stylen is. Met een beetje poeder op de kruin (Redken Powder Grip) ontstaat meer volume.

Aidette (57)

Omdat Aidettes haar van nature slap naar beneden valt, is het mooi om meervolume op de kruin te maken. De volumespray Volumize Styling Rootful 06 van Redken is hier perfect voor.

Winnie (65)

Het fijne haar van Winnie is voorbewerkt met Redken Volumize Styling Guts Mousse, daarna is de aanzet met een puntkam getoupeerd. Bij touperen kam je het haar tegen, zo ontstaat een ‘kussentje’ waar de rest van haar op leunt. Dit blijft de hele dag zitten.

Lekker lang

Wie kiest voor lang haar, kiest meteen ook voor onderhoud! Laat lange lokken regelmatig bijpunten en blijf ze verwennen met maskers en andere verzorgingsproducten.

Tip van de pro

Sergio Pattirane: “Houd kleur in lang haar mooi door het niet te vaak te wassen, om de drie dagen is voldoende. Op dag één föhn je het met een ronde borstel, op dag twee gebruik je een krultang en op dag drie draag je het in een staart. Om het wassen nog een dag uit te stellen is een messy bun ideaal: een slordige knot boven op je hoofd.”

Nadika (35)

Nadika heeft fijn haar. Met een kleine krultang is haar eigen krul geaccentueerd, voor meer volume en textuur.

Miranda (38)

Miranda heeft van zichzelf een slag en wat pluizig haar. Een goede verzorging met vochtinbrengende producten is dan heel belangrijk.



Lydia (57)

Bij Lydia is de Redken Pillow Proof Blow Dry Express Primer aangebracht op nat haar, samen met de Kérastase l’Incroyable Blow Dry een stevige basis voor het föhnen. Laat het haar goed afkoelen voor een langdurig resultaat.

Sophia (26)

Sophia’s haar heeft een natuurlijke balayage gekregen: een verftechniek waarbij de punten worden opgelicht door middel van ‘vegen’. Dit geeft een natuurlijk effect, alsof het haar is gekust door de zon.

Eline (54)

Eline heeft haar haar natuurlijk laten uitgroeien. Om haar grijze lokken goed te verzorgen en de kleur en glans te behouden, is het slim om een goede zilvershampoo te gebruiken, zoals Redken Color Extend Graydiant Shampoo.

Lisa (25)

Lisa kreeg curtain bangs, 2 lokjes die op de jukbeenderen vallen à la Brigitte Bardot. De lokjes zijn opgelicht met highlights. Zowel in de aanzet als de lengtes is een texturizing spray gebruikt: een haarlak en droogshampoo in één.

Tekst: Karen van Ede. Productie & styling: Liselotte Admiraal. Fotografie: Jeannette Huisman.

Haar en make-up: Sergio Pattirane & team ROB PEETOOM. Met dank aan: Mango, Zara, Selected, H&M, Wehkamp.