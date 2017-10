De 25 leukste laarsjes voor de winter

Bereid je vast voor: nog even en we moeten elke dag weer met onze stappers door de regen, een stoep vol natte herfstbladeren, en later waarschijnlijk ook door gesmolten sneeuwblubber. Dat doe je liever niet op hoge hakken, dunne ballerina’s of koude gympjes. Tijd voor winterse laarsjes! Wij selecteerden 25 leuke modellen voor dit seizoen. Hebben!

Met deze exemplaren blijven jouw voeten lekker warm en droog:

Beeld: Istock