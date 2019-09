Dit zijn de 3 kleuren die we deze herfst overal gaan zien

De herfst is weer in aantocht en dat betekent natuurlijk een nieuwe garderobe. Er zijn een paar kleuren die niet in je kast kunnen ontbreken deze herfst.

En bereid je voor, want het najaar van 2019 ziet er kleurrijk uit.

Advertentie

Als je aan de herfst denkt, zie je al gauw donkere en warme kleuren voor je waarschijnlijk. Komende herfst ziet er iets anders uit, want we laten donkerrood, zwart, grijs en bruin achterwege. Dit seizoen zullen we namelijk vooral botergeel, bladgroen en paars voorbij zien komen.

Botergeel

Met deze zachte kleur geel blijven we nog even in de zomer hangen. Deze kleur staat echt prachtig bij vrouwen met een donkere haarkleur.

Bladgroen

Deze frisse kleur zorgt voor wat meer kleur deze herfst. Bladgroen staat voor verschillende tinten groen en kunnen heel goed met elkaar gecombineerd worden.

Paars

Of je nu voor knallend paars of voor de subtiele kleur lila gaat, de kleur paars is het helemaal deze herfst. Je kunt er alle kanten mee op!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: WhoWhatWear. Beeld: iStock