3 manieren waarop je je lange zomerjurken ook nu nog kunt dragen

Het zonnetje schijnt nog af en toe, maar de temperaturen worden guurder. Wat draag je nou als het steeds kouder wordt, maar je het zomergevoel nog even vast wil houden? Precies: lange jurken! En zó kun je ze met dit weer het beste dragen.

Lange jurken kun je eigenlijk altijd dragen. In de zomer met een slippertje, een rieten tas en een grote zonnebril. Maar ook als het buiten al wat frisser wordt kun je zwieren in een maxijurk. Het is dan alleen belangrijk dat je meer met laagjes werkt, om een beetje warm te blijven. En dat kan gelukkig gewoon in stijl.

1. Lange jurken met trui

Een lange jurk kun je met gemak combineren met je favoriete trui. Kies een mooi gebreid exemplaar in dezelfde kleur als de jurk óf een kleur die terugkomt in de print. Deze trui kun je gewoon losjes over de jurk heen dragen voor een nonchalante look. Wil je iets meer nadruk op je figuur geven? Draag dan een riem over je jurk en steek de voorkant van de trui een beetje tussen de riem om een taille te creëren.