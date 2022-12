3x de haartrends van 2023 (en je hebt er geen kapper voor nodig)

Wet hair look

Haar dat eruit ziet alsof je net de zee uit komt gelopen. We zagen het dit jaar al en ook in 2023 is de wet hair look een blijvertje. Ook tijdens modeshows voor de lente/zomer-collecties zagen we de achterover gekamde natte haren overal terug.

Creëer deze coupe zo: breng gel aan bij de wortels en in de punten en maak de look af met spray of haarlak. Iets voor een kantoordag? Misschien niet helemaal. Leuk voor een feestje? Zeker weten.

Zijscheiding

De zijscheiding is terug van weg geweest. In het nieuwe jaar gaan we veel strak naar de zijkant gekamd haar zien. En ja, de zijscheiding mag komend jaar lager dan laag - bijna tot aan je oor. Op deze manier creëer je makkelijk een chique look, die geschikt voor zowel overdag als de late uurtjes.

Deze toegankelijke haartrend creëer je binnen een handomdraai zelf. Kam je natte haren na het douchen naar één kant.

Bed head

Doe maar een vreugdedansje, want de ‘net uit bed’ look is terug. En dat betekent minimale moeite met een groots resultaat. Dit kapsel werd gespot op catwalks van Ports 1961 tot Blumarine en Fendi. Laat je haar natuurlijk opdrogen, haal er even kort een borstel doorheen (of laat dat zelfs achterwege) en je bent in 2023 klaar voor de dag. Lekker makkelijk! Voorkom uiteraard wel dat je met heel pluizig haar de deur uitgaat.

