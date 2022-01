Volumineus

De stijltang kun je in de kast laten liggen, want dit jaar is volumineus haar de trend. The bigger the better. Liever niet strak in de haarlak maar juist lekker bewegelijk. Deze look creëer je door te föhnen met een ronde borstel. Last van fijn en futloos haar? Zó krijg je meer volume in slechts 30 seconden.

Fake bob

Mensen die een bob te rigoureus vinden, kunnen kiezen voor de zogenoemde fake bob. Het enige wat je nodig hebt, zijn een elastiekje, haarspelden en haarlak. Zo doe je het: bind je haar in een losse paardenstaart, rol de staart naar je nek en zet vast met haarspelden. Gebruik eventueel wat haarlak zodat je neppe bob de hele dag goed blijft zitten.

Krullen

Niet gezegend met een prachtige bos krullen? Pak dan je krultang erbij, want krullen in alle soorten en lengtes domineren dit jaar het modebeeld. We verzamelden al eerder de zestien mooiste krullenkapsels voor kort én lang haar.

Bron: Freundin