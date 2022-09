4 kapsels die weinig onderhoud nodig hebben

Dat scheelt een hoop tijd én geld.

Te weinig tijd

Heb je regelmatig last van een bad hair day of raak je al snel geïrriteerd omdat het steeds te veel moeite kost om je haar in model te brengen? Je bent niet de enige. Wij begrijpen als geen ander dat er belangrijkere dingen zijn dan urenlang je haar wassen, verzorgen, drogen en stylen.

Ook wil je natuurlijk voorkomen dat je om de paar weken naar de kapper moet om je haar te laten knippen. Máár je wil natuurlijk niet met een onverzorgde coupe over straat. De oplossing? Kapsels die weinig onderhoud nodig hebben.

Kapsels met weinig onderhoud

Deze vier kapsels zien er altijd geweldig uit, zelfs als je maar vijf minuten de tijd hebt gehad om jezelf te fatsoeneren. Ook hoef je een tijdje niet naar de kapper, omdat ze mooi uitgroeien. Met deze kapsels ben je ready in 3, 2, 1...

1. Bob

De bob is een absolute klassieker onder de kapsels en zal waarschijnlijk nooit uit de mode raken. Begrijpelijk, want de bob is ongelooflijk veelzijdig, past bij elk haartype en het kost je niet veel tijd om er chic uit te zien. Ga voor een bob op kinlengte, zo ben je snel klaar met wassen en föhnen. Als je een keer wil uitpakken, kun je met de stijltang in een paar snelle krullen werken. Binnen enkele minuten ben je klaar om te gaan! Als je de bob wilt laten uitgroeien, krijg je al snel een ander geweldig trendkapsel, namelijk:

2. Lob

De lange bob, ook wel lob genoemd, is perfect voor iedereen die graag langer haar heeft. Het is een zeer ongecompliceerd kapsel om te dragen, aangezien de lob heel natuurlijk valt en geen speciale styling vereist. Ook praktisch: als je een keer wat anders wil, kun je heel makkelijk een knot of paardenstaart maken aangezien je haar in één lengte is geknipt.

3. Pixie

Wil je toch een opvallende verandering? Ga voor een pixie cut. Zowel bij steil, golvend als krullend haar is deze lengte stijlvol. Je hoeft hier haast niets aan te doen. Verdeel wat crème in je handen, wrijf over je haar en je bent klaar.

Ook tijdens de koude wintermaanden is een pixie cut praktisch. Je kunt een muts opzetten zonder dat je kapsel in de war raakt en je hebt geen last meer van statisch geladen haar.

4. Shag

De shag past bij elke vrouw. Het is een stuk minder gedurfd dan een pixie, maar behoudt nog steeds het gemak. Kenmerkend voor dit kapsel zijn de vele laagjes, volume en woelige puntjes. Met dit kapsel rock je de ‘I just got out of bed’-look. Het maakt trouwens ook niet uit of je dik, dun, krullend of steil haar hebt, want de haarstijl is toegankelijk voor alle haartypes.

