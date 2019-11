Dít zijn de 4 leukste winterjassentrends voor de koude dagen

Met temperaturen onder de 0 in het vooruitzicht verkiezen we vaker warm boven stijlvol. Even snel een dikke winterjas, een grof gebreide sjaal, oorwarmers, muts, handschoenen: het hele pakket. Maar warm én stijlvol kan dit jaar prima samengaan! En wel met onderstaande winterjassentrends.

Bonten biesjes

Klassiek en speels is deze nieuwe trend. Vaak gaat het hierbij om zeer getailleerde jassen van suède of dikke stof die je met een band goed dichtknoopt om je middel. Alleen dat is al lekker warm, maar wat deze jas éxtra fijn maakt, is dat hij is afgezet met (nep)bonten randjes. De mouwen, de kraag en soms ook de onderkant van de jas zijn voorzien van een fijne hoeveelheid fake fur die je niet alleen lekker warm houdt maar er ook nog eens stijlvol uitziet.

Dit bericht bekijken op Instagram annonce. Hi winter 💔 Een bericht gedeeld door Emili Sindlev (@emilisindlev) op 6 Okt 2019 om 9:23 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Wish I was holding Cinnamon Toast Crunch🥞 Een bericht gedeeld door MATILDA DJERF (@matildadjerf) op 18 Feb 2018 om 11:56 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Warming up Een bericht gedeeld door Monica Anoz (@monicanoz) op 19 Nov 2019 om 9:59 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram pink lady Een bericht gedeeld door BENTHE LIEM (@bentheliem) op 22 Nov 2019 om 5:44 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Needed more mustard in my life 🌭 so here is the result Een bericht gedeeld door Emili Sindlev (@emilisindlev) op 16 Okt 2019 om 7:34 (PDT)

Om in weg te kruipen

Jassen kunnen in het najaar niet groot genoeg. Met de kou is er niets fijners dan te verdwijnen in een enorme jas. Met de oversized trend ben je dan ook helemaal op het goede adres. Deze jassen, vaak met brede schouders en een lengte tot over de knie, zijn om in weg te kruipen. Daarbij geven ze je een krachtige en vaak ook vintage look. Extra chic zijn de oversized trenchcoat-exemplaren. Wie weet heeft een van je ouders er nog een in de kast die je weer nieuw leven in kunt blazen?

Dit bericht bekijken op Instagram Uber life…… Photo by @josefinaandres @voguespain Een bericht gedeeld door Emili Sindlev (@emilisindlev) op 17 Nov 2019 om 2:37 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram 💬 Een bericht gedeeld door Claire Rose Cliteur (@clairerose) op 7 Okt 2019 om 4:14 (PDT)

In de wolken

De winkels zijn er mee gevuld: de zogenoemde puffer jackets. Dit is een gewatteerd jack met vaak een hoge kraag die je lekker helemaal kunt dichtritsen. Tegenwoordig vind je ze in allerlei vrolijke kleuren. Je kunt gaan voor een neutraal exemplaar in beige, zwart of wit. Maar ook de pastelvariaties zijn in trek. Want eerlijk is eerlijk: die grauwe winterdagen kunnen wel wat kleur gebruiken.

Dit bericht bekijken op Instagram can’t wait for my hair to be looooong again Een bericht gedeeld door BENTHE LIEM (@bentheliem) op 18 Nov 2019 om 6:35 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Puffer season🥰 Een bericht gedeeld door Alicia Franzén (@aliciafranzen) op 12 Nov 2019 om 4:30 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Typical yellow cabs photo🤓 Een bericht gedeeld door Iris Amber (@irisamber) op 23 Okt 2019 om 2:12 (PDT)

Wintervacht

Het kan haast jaloersmakend zijn, hoe jouw huisdier moeiteloos van zomer- naar wintervacht gaat en amper kou ervaart. En dat terwijl je zelf na verwoede pogingen om jezelf warm te houden toch weer in de koude kleren zit. Deze fijne trend brengt daar verandering in: het vachtje trek je lekker zelf aan. Niet van écht bont natuurlijk. Maar onderhand vind je de mooiste namaakexemplaren in de winkels. Na de luipaarden- en zebraprints heeft een nieuw dier zich bij de trend aangesloten. Deze winter mag de koeienvacht gezien worden.

Dit bericht bekijken op Instagram 🐻 🐻 by @nicoleposborn Een bericht gedeeld door Sacha Elisabeth Anne (@sachaea) op 20 Nov 2019 om 2:31 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Bear cuddles Een bericht gedeeld door Victoria Pia Elisabeth Waldau (@victoriawaldau) op 12 Nov 2019 om 2:23 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Continuously blowing kisses Een bericht gedeeld door Victoria Pia Elisabeth Waldau (@victoriawaldau) op 7 Nov 2019 om 8:06 (PST)

Beeld: iStock