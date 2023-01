4 tijdloze trends die werken voor álle vrouwen boven de 40

Spelen met kleuren

Nu het buiten zulk grijs weer is, kan de rest van je leven wel wat extra kleur gebruiken, nietwaar? Dat dachten we. Ga je meerdere kleuren bij elkaar dragen, blijf dan weg bij patronen – anders wordt het geheel nogal een circus. Een andere tip voor wat rust in een verder erg levendige outfit: accessoires in een basiskleur als beige, zwart of wit. Zo valt je kleurrijke outfit op zonder dat het schreeuwerig wordt. En heb je al eens gehoord van de colourblocktrui? Zo speel je toch met kleuren, maar weet je zeker dat je de plank niet misslaat.

Een oversized blazer

Een net jasje is met recht een klassieker. Durf je het aan? Maak ‘m iets moderner door te kiezen voor een exemplaar met schoudervullingen en een oversized pasvorm. Je kunt gaan voor een knalroze blazer. Weet alleen dat je met zwart, crème of marineblauw áltijd goed zit. Combineer ‘m met een aansluitende top en een klein hakje voor de perfecte balans tussen stoer en sexy. Hetzelfde geldt overigens voor een oversized blouse, óók altijd een goed idee. Zo style je 'm.

Een mantel

Een lange jas maakt elegant en chique. Geef ‘m een rauw randje door het geheel te combineren met leer. Een broek in een neutrale tint, bijvoorbeeld. Speelser wordt het als je een mantel met print kiest. We tippen: de ruit. Zoals de dame op onderstaande foto. Al kun je de rest van je outfit natuurlijk ook lekker neutraal houden als je voor het eerst buiten de lijntjes kleurt.

Sneakers

Sneakers laten je per direct minstens tien jaar jonger lijken, zonder dat het eruit ziet alsof je uit de klauwen van Gordon bent ontsnapt (en tegen beter weten in heter dan je dochter wilt zijn.) Ze kunnen op elke leeftijd, ogen sportief, zitten ontzettend lekker en staan zowel goed onder een strakke broek als een flared jeans of een jurkje. Wit is fris en kan altijd, maar het is ook leuk om een paar goede blikvangers met een zwarte outfit te combineren.

