4x anders gestyled door Susan: “Het leuke aan het najaar is dat je weer lekker kunt mixen en matchen”

De outfit

Top maat 36-54 € 49,99 (Delmod Pure via klingel.nl), broek maat 42- 54 € 79,95 en jasje maat 42-54 € 79,95 (exxcellent.nl), ­sneakers maat 35 t/m 44 € 109,95 (newbalance.eu), tas € 109,95 (Inyati via omoda.nl)

Lekker luxe

“Het merk Inyati maakt tassen van goede kwaliteit vegan materialen. Dit exemplaar heeft tof vlechtwerk en is daardoor een echte eyecatcher. De voering is gemaakt van gerecyclede petflessen en heeft aan de binnenkant een rits- en steekvakje. Op de foto draag ik de korte handgreep over mijn schouder, maar er wordt ook een smaller schouderbandje bij geleverd.” Tas Lille, ook te koop in beige, blauw, grijs en zwart

Gripvast

“Deze sportieve suède sneakers van New Balance passen perfect bij de sportieve broek. Het opvallende camelkleurige merklabel op de tong en het beige N-logo op de zijkant zorgen voor een mooi accent. Het voetbed is uitneembaar en de grove zool met grafische vormen heeft een gripvast profiel. Comfortabel én helemaal van nu!”

Klassiek & trendy “In de online webshop van Klingel val ik vaak voor items van Laura Kent. Niet gek, want dit is echt mode voor vrouwen die zich stijlvol kleden maar ook graag nieuwe trends volgen. In de collectie vind je dus zowel hippe items als tijdloze klassiekers. Hun motto: van onze mode moet genoten worden, net als van het leven!

Sportbeha maat 60-90 B-K € 63,95 en sportbroekje maat XS-XL € 31,95 (freyalingerie.com) Horloge € 150,- (Nixon via zalando.nl) Sjaal € 17,99 (Street One via zalando.nl) Broek maat 42-54 € 79,95 (exxcellent.nl) Sweater maat XS-XXL € 14,99 (hm.com) Rugzak € 64,95 (Nike via zalando.nl) Bodywarmer maat XS-XXL € 169,95 (sainttropez.com) Dopper € 12,50 (voordehap.nl) Sportlegging maat XS-XL € 64,95 (freyalingerie.com) Top maat XS-XXL € 29,95 (sainttropez.com ook via bonaparte.nl) Sneakers maat 36-42 € 229,95 (shabbiesamsterdam.com)

Slip maat 36-48 € 25,- en beha maat 70-95 C-G € 50,-(eu.triumph.com) Ketting € 49,- (fossil.com) oorbellen € 49,- (fossil.com) Broek maat 42-54 € 79,95 (exxcellent.nl) Singlet maat XS-XXL € 49,95 (summumwoman.com) Trui maat XS-3XL € 89,95 (tramontana.eu) Jas maat 42-58 € 159,99 (Angel of Style via klingel.nl) Laarzen maat 36-42 € 249,95 (shabbiesamsterdam.com) Tas € 69,99 (L.Credi via zalando.nl) Muts € 79,- (falke.com) Sjaal € 19,95 (noisymay.com)

Perfecte basic

“Dit is gewoon een heel mooie top. Hij staat niet alleen stijlvol, hij draagt ook heerlijk en is gemakkelijk te wassen. En de ballonmouwen maken ’m net een beetje anders. Door de zachte, glanzende stof kun je met deze top alle kanten op. Draag ’m zakelijk, chic of casual.” Ook te koop in mauve en beige

Mooi in jade

“Is het een vestje of is het een jasje? Misschien heeft het wel een beetje van allebei. Het staat in elk geval geweldig. Kijk eens naar die mooi jadegroene kleur en de vrouwelijke sjaalkraag! De stof lijkt op suèdine en voelt fluweelzacht en comfortabel aan.” Ook verkrijgbaar in zand

Slip maat S-5XL € 21,95 en beha maat 70-105 B-G € 39,95 (lingadore.nl) Oorbellen € 59,95 (abeautifulstory.eu) Armband € 49,95 (abeautifulstory.eu) Broek maat 42-54 € 79,95 (exxcellent.nl) Tas € 169,- (fossil.com) Top maat 34-46 € 32,99 (bonprix.nl) Trui met sjaal maat 34-48 € 139,99 (gerryweber.com) Sokken maat 36-41 € 13,- (burlington.de) Blazer maat 34-46 € 70,- (wefashion.nl) Enkellaarsjes maat 36-41 € 119,95 (tamaris.com)

Slip maat 40-52 € 60,90 en beha maat 80-105 D-H € 112,- (primadonna.com/nl) Armband € 45,- en ketting € 65,- (campsencamps.nl) Schipperspet € 29,99 (barts.eu) Broek maat 42-54 € 79,95 (exxcellent.nl) Coltrui maat S-3XL € 19,99 (scapino.nl) Tas € 69,99 (manfield.com) Gilet bodywarmer maat 34-52 € 37,99 (bonprix.nl) Sjaal € 49,99 (barts.eu) Horloge € 99,95 (Tamaris via zalando.nl) Veterschoenen maat 36-42 € 119,99 (manfield.com) Jas maat XS-3XL € 129,95 (tramontana.eu)

