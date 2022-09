4x anders gestyled door Susan: “Van chic tot casual: met deze top kun je alle kanten op”

De outfit

Top maat 36-54 € 49,99 en vest maat 36-54 € 89,99 (Delmod Pure via klingel.nl), broek maat 36-52 € 49,99 (Laura Kent via klingel.nl), Chelsea boots maat 36-43 129,95 (Tango via omoda.nl), crossbody tas ‘Basalt’ € 69,95 (bulaggi.com)

De glanzende top

Door de elastische mouwzomen heeft de top ballonmouwen. Hij is gemaakt van glanzend materiaal: onderhoudsvriendelijke, ondoorzichtige kunstvezels. Met zo’n top kun je alle kanten op: zakelijk, chic of casual. Ideaal om vier keer anders te stylen! Hij is er ook in mauve en beige.

Boyfriend broek

“Deze broek met steekzakken en plooien is een van de fijne items die ik heb gevonden voor dit seizoen. Het wijde model, ook wel boyfriend genoemd, is oversized maar slankt toch af en draagt comfortabel door de combinatie van 98% katoen en 2% elastaan. Hij is er ook in de kleur ‘riet’, da’s dus grijs.”

Vest om te zoenen “Zoek je een modieus en makkelijk te combineren vest? Dan is dit model van Delmod Pure een aanrader. Een mix van breisels maakt het speels en stoer, en dankzij de alpacawol die is gebruikt, is het lekker warm. De crèmekleur matcht ook mooi met donkere jeans.”

Top maat 1-2 € 35,-, maxislip maat 1-2 € 16,- (triumph.com) Sjaal € 39,99 (comma-store.eu) Top maat 36-54 € 49,99 (Delmod Pure via klingel.nl) Muts € 25,99 (comma-store.eu) Tas € 79,95 (bulaggi.com) Jacket maat 36-52 € 79,99 (Laura Kent via klingel.nl) Vingerloze wanten € 29,99 (comma-store.eu) Boots maat 36-42 € 249,95 (shabbiesamsterdam.com) Oorbellen € 175,- (miccys.com) Singlet maat xs-xxl € 39,95 (summumwoman.com) Broek maat 36-48 € 149,95 (raffaello-rossi.de)

Beha maat XS-XXL € 49,95 en slip maat XS-XXL € 33,95 (fantasie.com) Oorbellen € 139,- (tisento-milano.nl) Top maat 36-54 € 49,99 (Delmod Pure via klingel.nl) Ketting € 149,- (tisento-milano.nl) Schoudertas € 179,- (keecie.nl) Jacket maat 32-46 € 29,99 (comma-store.eu) Haarklem € 12,99 (Oysho via zalando.nl) Laarzen maat 36-41 € 99,95 (tamaris.com) Ring € 129,- (tisento-milano.nl) Vest maat 42-64 € 49,99 (zizzi.nl) Rok maat 42-54 € 89,95 (exxcellent.com)

Lang of kort?

“De crossbody tas van Bullagi is een prachtige aanvulling op elke garderobe. Je kunt hem dragen aan het relatief korte hengsel of met de lange, verstelbare schouderband die je erbij krijgt. De neutrale kleur combineert goed met diverse outfits.”

Laarsjes

Chelsea boots zijn het helemaal dit seizoen. Leuk en casual onder een boyfriend broek, of stoer onder een rok of jurk. Ze zitten bovendien heerlijk! Deze zijn ook verkrijgbaar in camel, groen, taupe en zwart.”

Corrigerende body level 2 maat 36-52 € 29,99 (bonprix.nl) Sjaal € 24,99 (Emma & Kelly via zalando.nl) Top maat 36-54 € 49,99 (Delmod Pure via klingel.nl) Edelstalen oorbellen € 29,90 (esprit.nl) Horloge € 129,90 (esprit.nl) Tas € 89,95 (bulaggi.com) Overhemd maat 42-54 € 109,95 (exxcellent.com) Vest maat 42-54 € 79,95 (exxcellent.com) Enkellaarsjes maat 35-43 € 169,95 (Notre-V via omoda.nl) Zijden scrunchies € 9,99/set (hm.com) Jas maat 32-46 € 299,- (comma-store.eu) Broek maat 42-54 € 59,95 (exxcellent.com)

Beha XS-XL € 55,95 en slip one size € 12,95 (fantasie.com) Muts € 25,99 (comma-store.eu) Top maat 36-54 € 49,99 (Delmod Pure via klingel.nl) Sjaal € 45,99 (comma-store.eu) Shopper € 79,99 (Haute Sauce via zalando.nl) Halvemouw-jas maat 34-48 € 169,99 (gerryweber.com) Oorbellen € 42,- (Bimba Y Lola via zalando.nl) Zonnebril € 49,99 (esprit.nl) Sneakers maat 36-42 € 75,- (skechers.nl) Horloge € 99,- (ice-watch.com) Sweater maat L-4XL € 19,99 (HM+ via hm.com) Jogger maat L-3XL € 14,99 (HM+ via hm.com)

Fotografie: Jeannette Huisman | Haar en make-up: Djolien de Kreij