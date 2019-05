Dit zijn de 5 beautyfouten die bijna iedere bruid maakt

Als bruid weet je waarschijnlijk precies hoe jij je haar en make-up wilt hebben op de grote dag, en toch maken de meeste bruiden deze 5 beautyfouten, waardoor ze niet het gewenste resultaat hebben op hun grote dag.

Om alle bruiden te waarschuwen hebben we een lijstje gemaakt met de meest gemaakte beautyfouten:

Advertentie

1. Je haar verven

Hoewel het kleuren van je haar misschien een goed idee is, moet je er wel rekening mee houden dat het resultaat minder mooi kan zijn dan je had verwacht. Wanneer je te dicht op de bruiloft een afspraak bij de kapper plant, kan het misschien niet worden opgelost. Zonde!

2. Niet investeren in een oefenafspraak met de kapper

Hoewel het misschien geldverspilling lijkt, is het zowel voor de bruid als de kapper verstandig om een avondje te ‘oefenen’. Jullie hebben allebei een beeld voor ogen, maar komt dit plaatje wel overeen? En hoeveel tijd heeft hij of zij nodig?

3. Je jurk niet aan de kapper laten zien

Je hebt waarschijnlijk veel geld aan je jurk uitgegeven en je wilt ‘m dan ook geheimhouden tot hét moment daar is. Logisch! Toch is het verstandig om de jurk wel alvast even aan je kapper te laten zien. Bespreek de hals en rug van je jurk en laat eventueel foto’s zien, zo krijg je het beste advies voor het perfecte kapsel.

4. Het proberen van nieuwe producten

Of het nu een nieuwe soort mascara, oogpotlood of dagcrème is, er bestaat een kans dat je er allergisch voor bent. In dat geval kunnen bepaalde plekken rood en opgezwollen worden, wat je absoluut niet kunt gebruiken op je bruiloft. Daarom is het niet verstandig om vlak voor de grote dag nieuwe producten te proberen.

5. Te laat fillers nemen

Als bruid wil je er op je bruiloft natuurlijk op je mooist uitzien. Daarom nemen sommige vrouwen vlak van tevoren nog fillers, zodat ze vollere lippen krijgen. Maar het is belangrijk om te weten dat wanneer je injecties krijgt, je lippen nadien een beetje gekneusd kunnen zijn. Daarom wordt geadviseerd om minimaal een maand van tevoren de fillers al te nemen. Zo geef je je huid de tijd om blauwe plekken en kneuzingen op te lossen.

Ga je zelf niet trouwen, maar heb je wel een bruiloft op de planning? En zoek je nog een mooie jurk? We hebben een aantal mooie exemplaren voor je op een rijtje gezet:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock