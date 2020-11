5 manieren om cowboylaarzen te dragen in het najaar

De straten zijn bezaaid met herfstbladeren en regenplassen. Dus wat kun je dit seizoen beter dragen dan een goed stel cowboylaarzen die wel tegen een stootje kunnen? Gelukkig zijn ze ook weer helemaal hip. En zo draag je ze dit najaar het best.

Wil je dit seizoen graag nog wat kortere jurkjes aan? Geen probleem. Als je een beetje een hoge cowboylaars draagt, kan dat prima. En het staat nog leuk ook.

Een tijdje geleden was de culotte weer helemaal hip. Heb jij hem nog in je kast hangen? Dan heb je geluk. Hij staat namelijk ontzettend leuk met een stel stoere cowboylaarzen. Zo combineer je klassiek met stoer.

3. Onder een lange rok of jurk

Deze versie is lekker warm voor het najaar. Draag een lange rok of jurk met een panty of maillot en draag daar je cowboylaarzen onder. Zo heb je een warme en lekker nonchalante look. Draag er nog een lekkere trui bij en klaar ben je.



4. Onder je broek

Voor deze outfit heb je een flared of bootcut-broek nodig. Je draagt hierbij namelijk je broek over je laarzen. Zo creëer je een leuke casual look waarbij enkel de voorste punt van de cowboylaars onder je broek uitsteekt.



5. Over je broek

Maar die look kan ook anders. Je kunt je laarzen namelijk ook over je broek heen dragen. Zo krijg je een heel stoere outfit. Draag er een lekkere oversized trui bij om de stoere look af te maken, of maak hem wat netter door hem te combineren met een chic blouseje. En klaar ben je!



Ga jij voor de laatste optie? Bekijk dan hier hoe je ervoor zorgt dat je broek goed in je laars blijft zitten:

Op zoek naar zo’n stoer stel laarzen? Wij zochten alvast een paar mooie voor je uit:

