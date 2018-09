Dít zijn de 5 meest gemaakte wenkbrauwfouten

Je wenkbrauwen bijtekenen en tóch een natuurlijke look behouden? Het is zo simpel nog niet. Veel vrouwen maken dezelfde wenkbrauwfouten. We zetten ze voor je op een rijtje, zodat jij in ieder geval niét de mist in gaat.

Van de flinterdunne wenkbrauwen in 2007 tot de vollere, natuurlijke modellen van nu. Onze wenkbrauwen hebben een lange weg afgelegd. Toch zijn er een paar fouten die we nog steeds maken. Wenkbrauwspecialiste Sania Vucetaj legt je in dit artikel uit wat je vooral níet moet doen met je wenkbrauwen.

Vergrootspiegel

Elke vrouw die haar eigen wenkbrauwen epileert, heeft weleens te veel haartjes eruit getrokken. Volgens Sania komt dit door de vergrootspiegel die ze dan gebruiken. “Door je gezicht in close-up te zien, ga je je te hard focussen op de kleinste details waardoor je al snel te veel haartjes wegneemt”, legt ze uit. “Hetzelfde geldt voor felle lichten en te dicht bij de spiegel staan. Dit zorgt er allemaal voor dat je het globale plaatje verliest.” Volgens Sania kun je daarom het beste je wenkbrauwen epileren voor een gewone spiegel. Doe telkens als je een paar haren eruit hebt getrokken een stapje naar achter om het volledige beeld te zien. “Zo voorkom je dat je je wenkbrauwen te veel epileert.”

Huidproducten

Dagcrèmes, serums en reinigingsmelk: het zijn allemaal producten die hartstikke goed zijn voor je huid, maar niet voor je wenkbrauwen. Pas daarom goed op met het insmeren en sla je wenkbrauwen helemaal over. Sania: “Deze producten blokkeren je haarfollikel, waardoor je wenkbrauwen steeds dunner worden. Deze haartjes komen ook niet meer terug.”

Doelloos

Als je je wenkbrauwen begint te epileren zonder doel, is de kans groot dat je er veel te veel haartjes “per ongeluk” uittrekt. Zonde! Je kunt daarom beter van tevoren de ideale vorm uittekenen. “Ga pas daarna met een pincet aan de slag. Zo voorkom je dat je je wenkbrauwen leegplukt.”

Trimmen

Wenkbrauwen kun je prima trimmen, maar pas wel goed op want dit gaat vaak mis. De belangrijkste boodschap is: less is more. “Als je teveel, te kort of met teveel schokjes trimt, zien je wenkbrauwen er al snel dunner uit. Ook groeien ze vaak oneffen terug”, legt Sania uit. “Borstel daarom altijd eerst je wenkbrauwen omhoog en trim dan alleen de uiteinden bij.”

Microblading

Dit is een nieuwe trend waarbij met een klein meisje sneetjes in de huid wordt gemaakt. Het mesje dipt pigment in de snee, waardoor het lijkt alsof er een haartje zit. Zo zou je perfecte wenkbrauwen krijgen, waar je helemaal niets meer aan hoeft te doen. Toch is het niet zo verstandig, zegt Sania. Naast dat je het risico loopt op een permanent slechte vorm, kan ook de kleur op een gegeven moment gaan vervagen. Je wenkbrauwen kunnen mooi donker beginnen, maar na een tijdje vervagen tot paarsachtig, blauw of zelfs roze. En je kunt dan dus niet meer terug. Daarnaast moet je rekening houden met het verouderingsproces. “Je oogleden zullen met de jaren gaan zakken”, vertelt Sania. “Het aanpassen van de vorm van je wenkbrauw gaat dan niet meer.” Dus ga voor veilig en blijf je wenkbrauwen met een potloodje bijtekenen.

Beautyvlogger Susan vindt het zelf ook lastig om mooie wenkbrauwen te maken. Ze vertelt je wat je nodig hebt om ze te epileren en mooi in te vullen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: PureWow. Beeld: iStock