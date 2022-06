5 mode-items die je volgens Libelle’s Françoise nú moet scoren in de uitverkoop

1. Basic ecru spencer

Het suffe opagevoel is al lang verleden tijd, de moderne versie van de spencer is here to stay. Voordeel? Je kunt ’m op allerlei manieren combineren, zoals met een leuke blouse eronder. En het leukste is dat je deze mouwloze ‘trui’ nu voor de helft van de prijs kunt scoren in een heerlijk basic kleurtje. Je shopt de spencer hier.

Item 1: de ecrukleurige spencer Beeld Zara

2. Felle kleuren

We worden er steeds doller op: felle kleuren dragen. Het staat niet alleen vrolijk, het is ook dé trend van het jaar. Het kledingstuk maakt niet uit, als het maar oranje, roze, groen, rood, geel of blauw is. Je kunt allerlei kleuren met elkaar combineren en nóg ziet het er leuk uit. Zijn al die felle kleuren iets too much voor jou? Dé tip van Françoise: een felle tint staat ook heel mooi gecombineerd met beige. Of gewoon zo natuurlijk. Kijk maar eens naar deze jurk?

Item 2: het felgekleurde kledingstuk Beeld Zara

3. Oversized blazer

Een altijd good to go outfit is een comfortabele jeans gecombineerd met een T-shirt, blazer en ballerina’s: klaar ben je! Koop je blazer op de mannenafdeling zodat-ie lekker oversized valt. En extra oversized betekent ook dat je ’m in de winter ook nog kunt dragen met een warme coltrui eronder. Wat vind je van deze blazer?

Item 3: de oversized blazer Beeld Zara

4. Loafers

Dé trend die we al een paar seizoenen voorbij zien komen zijn loafers. Dat begrijpen we wel, want ze staan onder elke outfit wel goed: in de zomer onder een jurk of dunne broek en in de winter met gebreide sokken erin. Shop nu deze superleuke loafers in de uitverkoop hier.

Item 4: de loafer. Beeld Zara

5. Gestreepte trui

Als er een item is die bij vrijwel iedere outfit past, dan is het wel de gestreepte trui. Je kunt ’m veelzijdig combineren met een basic jeans of een leuke rok. Uit de mode gaat de gestreepte trui nooit. Je shopt onderstaande zwart-beige gestreepte trui nu hier in de sale.

Item 5: de gestreepte trui. Beeld Zara

Shop ze!