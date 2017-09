Dit zijn dé 5 musthaves voor het najaar

De zomerjurkjes kunnen de kast in, tijd voor kaarsjes, chocolademelk en warme kleren. Deze musthaves mogen niet ontbreken in je herfstgarderobe.

Grove breisels

Dit najaar blijf je lekker warm met grove breisels. Na een aantal jaren van scherpe contouren wordt de mode dit seizoen weer wat losser en wijder. Helemaal van nu is de lange gebreide trui. Die draag je op een skinny jeans of – als je durft – met een dikke panty eronder als jurk.

Een goede jas

Je schoenen, je tas en je jas: dat zijn dé drie items waar je nooit op zou moeten besparen, omdat ze bepalend zijn voor je look. Op jassengebied kun je alle kanten op. Zo is de puffy coat ook dit najaar weer van de partij. Mag het wat opvallender, ga dan voor een fake fur jas, in mooi donkerblauw bijvoorbeeld.

Classy kokerrok

De klassieke kokerrok is altijd goed. Je ziet ze dit seizoen in de trendkleuren poederroze, felblauw, effen en met een print. Draag de kokerrok met een blouse en pumps naar je werk of casual met gympen en een wijde top in het weekend. Om je taille te accentueren kun je er nog een brede riem op dragen.

Veelzijdige sjaal

Accessoires maken je outfit af. Met een sjaal geef je een eenvoudige jurk of simpel shirt een heel andere uitstraling. De dunne zomersjaals maken plaats voor exemplaren van steviger katoen en wol. Kies een sjaal in een trendkleur, dat is een makkelijke en betaalbare manier om je garderobe te updaten.

Kleurige broek

Broeken zijn er dit najaar in alle kleuren: roze, blauw, olijfgroen en donkerpaars. Ook de donkere jeans zien we terug. Draag je een felgekleurde broek? Kies dan een gedempte tint voor je bovenkleding. En altijd goed op de donkere jeans is het klassieke witte overhemd.

