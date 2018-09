5 nagellak-ideeën voor de herfst die je wilt proberen

Dag cocktails, hallo warme chocolademelk. Dag strandbedje en hallo bank met dekentje. Maar ook: dag zomernagels en hallo herfstnagels.

En die herfstnagels vragen om warme tinten. Daarnaast bewijst de alsmaar groeiende nagellakindustrie dat we maar wat graag experimenten met onze nagels, dus bij dezen een aantal trends die momenteel het internet over gaan om thuis na te apen:

1. Donkerblauw

We beginnen met de gemakkelijkste. Met een simpele lik donkerblauwe nagellak over je nagels volg je namelijk al de herfsttrend. Tijdloos, klassiek en vooral héél snel voor elkaar. Overigens zijn andere donkere tinten als donkerrood en zwart ook nog steeds niet weg te denken dit najaar.

2. Diamantje

Maar mocht je graag buiten de lijntjes kleuren – letterlijk en figuurlijk – dan kun je beter voor deze trend gaan. Hierbij lijm je, naast je gelakte nagels, een plakjuweeltje op je bovenste vingerkootje.

3. Metallic

Zet je nagels strak in de lak met metallic nagellak. Feestlijk maar toch ook formeel.

Voor velen is een klein detail op de nagels al genoeg. Tegelijk is dit iets waar volop mee geëxperimenteerd kan worden. Houd de basislaag neutraal, wellicht donkerblauw of juist licht, en top de ring- of wijsvinger af met een opvallend detail.

5. Printjes

Misschien lastig om met je kleding te combineren – of juist niet, mits je dezelfde print kiest. Maar vrolijk tijdens de donkere wintermaanden is het wel.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: elle.com. Beeld: iStock