5 tips: zo vind je de perfecte blazer voor jouw figuur

1. De perfecte lengte voor je blazer

Lange benen en een kort bovenlichaam? Een trucje om de perfecte lengte te vinden is dat de zoom van je blazer in je handpalm moet vallen.

2. De mouwen test

Zijn de mouwen meer dan 3 cm te lang? Koop de blazer niet. Want de kans is groot dat het hele model niet zo goed past bij jouw figuur. Waarschijnlijk zit de taille te laag waardoor het lijkt of je er een paar extra kilo’s aan hebt zitten.

3. Double of single breasted

Een double breasted blazer maakt altijd kleiner en steviger, dus bij twijfel: ga voor een single breasted model.

4. Dichtdoen

Hoe leuk een blazer ook is, laat ’m hangen als-ie niet dicht kan. Een jasje dat je niet dicht kunt maken, laat je voller lijken dan je bent.

5. De knuffel test

Heb je een perfecte blazer gevonden, doe de knuffel test. Breng je armen naar voren op borsthoogte en doe je rechterhand naar je linker elleboog. Doe je linkerhand naar je rechter elleboog. Je geeft jezelf nu een lekkere hug. Een beetje spanning op je rug is niet erg, maar voelt het alsof je klem zit? Dan is een maatje groter of een ander model beter.

Ben jij nu benieuwd hoe je verschillende blazers moet stylen? Modevlogger Liselotte laat alvast van 6 soorten zien hoe je ze kan dragen.